가스안전公, 중장기 경영전략 개편…주요 전략에 'ESG 경영' 포함

4대 전략방향 12대 전략과제에 에너지 전환·공직윤리 강화 등 정부 주요정책 반영

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국가스안전공사가 한국판뉴딜과 2050 탄소중립 추진전략에 기반한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 본격 도입하기 위해 공사의 중장기(2022~2026년) 경영전략을 개편했다고 3일 밝혔다.

ESG 경영은 기업의 존속과 지속가능성을 확보하기 위해 비재무적 요소인 환경, 사회, 지배구조를 중요시하는 경영전략이다. 최근 ESG 경영이 사회 전반으로 확산됨에 따라 민간부문과 공공기관 등이 이를 적극 도입하고 있다.

공사는 이번 개편을 통해 4대 중장기 경영목표 중 네 번째 목표인 '국민신뢰 최우수기관 달성'의 2022년 목표치를 2등급에서 1등급으로 상향했다.

또 기존에 수립한 '4대 전략방향 12대 전략과제'를 ESG 경영 등 정부의 주요 정책과 환경변화를 반영해 개편했다. 4대 전략방향은 기존 전략방향의 명칭을 포스트코로나 등 시류를 적절히 반영해 변경하는 한편 ESG 경영과 친환경 기조를 반영해 ▲뉴노멀 가스안전 혁신 ▲포용적 재난·사회안전망 강화 ▲저탄소·친환경 안전산업 선도 ▲신뢰받는 ESG 경영 실천 등으로 확정지었다. 12대 세부 전략과제는 탄소배출권 거래제 검증 역할과 친환경 에너지 전환 노력 등과 관련한 과제를 신설하는 한편 수소인프라 강화, 공직윤리 및 거버넌스 고도화 등의 내용을 강화하는 방향으로 개편했다.

공사는 ESG 경영 기반을 마련하기 위해 지난 9월 노사가 함께 ESG 경영에 관한 공동선언문을 체결했다. 올 10월 근로자대표 이사회 참관제를 도입해 노사간의 장벽을 허물고 기관의 투명성을 향상시키는 의사결정구조를 확립하는 등 조직혁신에 나섰다. 이와 함께 11월 ESG 경영위원회 운영지침을 제정해 ESG 경영 추진과제의 성공적인 달성과 효율적인 운영을 도모하고 있다.

공사 관계자는 "이번 중장기 경영전략 개편을 토대로 안정적인 지배구조를 확립하고 정부정책을 적극적으로 뒷받침하는 한편, 민간부분에도 ESG 경영이 확산되도록 공공기관으로의 역할을 다하겠다"고 말했다.

