연말 이벤트 나선 공영홈쇼핑…매일 선착순 3000명에 ‘1만원 쿠폰’ 쏜다

[아시아경제 이준형 기자] 공영홈쇼핑이 연말을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다.

공영홈쇼핑은 다음달 1일부터 26일까지 매일 선착순 3000명에게 1만원 할인 쿠폰을 지급하는 ‘해피투게더 타임쿠폰’ 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 연말 소비를 촉진해 중소기업과 소비자 모두 상생할 수 있는 계기를 마련하기 위해 기획됐다.

해피투게더 타임쿠폰은 모바일 애플리케이션(앱) 등을 통해 매일 오전 10시와 오후 8시, 각 1500장씩 선착순으로 발급된다. 쿠폰의 유효기간은 7일이다. 최종 결제금액 기준 2만원 이상의 상품을 모바일로 구매할 때 사용할 수 있다. 쿠폰을 이미 발급 받았을 경우 유효기간 7일이 경과하면 다시 발급 받을 수 있다. 무형상품, 여행·예약 상품, 순금 등 일부 상품은 제외된다.

공영홈쇼핑은 상생을 최우선 가치로 둔 여러 프로모션을 이어갈 계획이다. 다음달 한 달 동안 첫 구매시 20%, 최대 2만원까지 할인 혜택을 제공하는 ‘함께하는 첫걸음 할인’ 이벤트가 진행된다. 공영홈쇼핑에서 구매한 이력이 없을 경우 참여할 수 있다. 방송상품 모바일 구매시 적용 가능하다. 연간 누적 주문 횟수 별로 최대 2만원까지 적립금을 제공하는 ‘2021 함께한 발걸음적립’ 이벤트도 다음달 26일까지 진행된다.

박여명 공영홈쇼핑 마케팅팀 팀장은 “연말연시를 맞이해 모두가 상생할 수 있는 이벤트를 준비했다”면서 “TV홈쇼핑사 중 유일한 공공기관으로 국내 많은 중소기업들과 함께 지속 성장하고 상생할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

