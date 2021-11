진주시, 지역사회 복지증진 기여 유공자 표창

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 29일 지역사회 복지증진에 이바지한 단체와 유공자 등 27명에 대한 표창 수여식을 개최했다.

시는 매년 복지박람회를 개최해 한 해 동안 지역사회 복지증진에 이바지한 봉사자들을 격려하는 자리를 마련한다.

올해는 코로나19로 인해 별도의 행사 없이 유공자에 대한 표창 수여만 했다.

이날 표창식에서는 평소 남다른 사명감으로 지역사회 복지발전에 이바지한 유공 시민과 단체에 표창패를 전달했다.

또한 다양한 사회공헌 및 기부활동으로 지역 나눔 문화 활성화에 이바지한 펜타코리아 대표 조원찬 등 기업과 단체에 감사패를 전달했다.

조규일 진주시장은 “사회복지 최일선에서 열정을 갖고 활동하는 모든 봉사자와 나눔 문화에 앞장선 여러분들의 노고에 감사드린다”며 “코로나19로 지치고 힘든 시기인 만큼 우리 주변에 소외된 어려운 분들이 없는지 더 세심히 살펴봐 주기를 당부드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr