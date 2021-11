尹 '충청·청년'으로 중도 잡기…'김병준 원톱' 체제 출범

29일 첫 선대위회의 주재…"저는 충청의 아들"

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 29일 공식적인 선거대책위원회 체제를 갖춘 윤석열 국민의힘 대선후보가 첫 일정으로 충청 방문을 골랐다. 역대 대선에서 '캐스팅보트' 역할을 해온 충청에서 중도층 표심을 잡겠다는 전략이다. '김종인 없는' 선대위는 출범부터 잡음이 끊이지 않고 있지만 윤 후보는 이날 추가 선대위 인선을 발표하고 청년층 지지를 호소하는 등 점차 안정적으로 진용을 꾸리는 모습이다.

윤 후보는 이날 오전 충청으로 출발하기에 앞서 국회에서 선대위원회의를 주재하며 "저는 충청의 아들이고 충청은 제 고향이나 다름없다"며 "중원인 충청에서 정권교체 신호탄을 쏘아올리는 것을 시작으로 승리의 100일 대장정을 나서고자 한다"고 선언했다. 윤 후보는 서울 출신이지만 그의 부친 고향이 충남 공주다.

이날 윤석열 선대위가 내놓은 키워드는 '균형과 미래'다. 충청권 개발을 통해 지역균형 발전, 과학기술 개발 등 비전을 이루겠다는 것이다. 이날 오후 윤 후보는 세종과 대전을 방문한 뒤 30일 청주, 다음 달 1일 천안·아산을 2박3일 일정으로 찾는다.

선대위는 '김병준 원톱' 체제로 출범한다. 김종인 전 비상대책위원장이 합류 의사를 밝히지 않고 있어 그를 위한 총괄 선대위원장 자리는 비워뒀다. 당 안팎에서 김 전 위원장의 행보에 여러 목소리가 나오고 있지만 김병준 상임선대위원장은 이날 추가 인선을 연이어 발표하면서 '안정적 선대위' 표방에 나서는 모습이다. 이준석 당 대표도 권한의 대부분을 김 선대위원장에게 양보하겠다는 의사를 밝힌 바 있다.

이날 선대위회의에서는 김기현 원내대표, 김도읍 정책위의장과 함께 조경태 의원과 이수정 경기대 범죄심리학과 교수, 스트류커바 디나 '라파보' 대표를 공동선거대책위원장으로 결정했다. 5선인 조 의원은 윤 후보의 경선 경쟁자였던 홍준표 의원의 총괄 선대위원장이었다는 점에서 '원팀' 만들기 일환으로 해석된다. 이 교수의 경우 이준석 대표가 인선에 다소 부정적인 의견을 밝혔으나 최종적으로는 함께 하게 됐다. 스트류커바 디나 대표는 사할린 강제이주 동포의 손녀이자 워킹맘이다.

이와 함께 윤 후보는 청년 표심 구애에도 집중하고 있다. 이날 그는 "윤석열 정부는 청년 프렌들리 정부가 될 것"이라며 "청년들의 뛰어난 역량, 열정, 패기, 도전정신을 국정 운영의 동력으로 삼겠다"고 약속했다.

선대위 출범 이후 연일 청년 관련 행사를 이어가며 메시지를 강조한 윤 후보는 이날 선대위 총괄본부에 7명의 청년보좌역을 임명했고, 향후 계속해서 추가해 나갈 계획임을 밝혔다. 권성동·주호영 의원, 원희룡 전 제주도지사 등 본부장급 인사들도 각각 청년을 언급하며 '포용의 선대위', '용광로 선대위'를 강조했다.

