[클릭 e종목]"SD바이오센서, 팬데믹 장기화...중장기 성장동력 확보 주목"

[아시아경제 박지환 기자] 한국투자증권은 29일 에스디바이오센서에 대해 꺾이지 않는 코로나19로 인해 장기 성장동력 확보 기회가 생겼다고 평가했다.

올해 7월 상장한 에스디바이오센서는 면역화학진단, 분자진단, 혈당측정 등의 진단 플랫폼을 갖고 있는 체외진단 전문기업이다. 세계 최초로 메르스, 에볼라 항원 진단제품을 출시하는 등 빠른 대응 능력을 보유하고 있다. 코로나19 팬데믹 상황에서는 세계 최초로 코로나19 항원진단제품의 WHO 긴급사용승인을 획득했다. 신속진단키트(Standard Q)를 중심으로 올해 3분기 누적 매출액 2조4862억원, 영업이익 1조2162억원으로 전년동기대비 각각 69.6%, 70.4% 증가한 실적을 올렸다.

현재 에스디바이오센서는 현장분자진단 장비 M10과 추가 M&A를 통한 중장기 성장을 추진 중이다. 분자진단 장비 M10은 3분기에 출시됐으며 코로나19뿐 아니라 HIV, HBV, HCV 등 다양한 검사가 가능해 팬데믹 이후에도 수요 발생이 예상된다. 소모품인 카트리지를 통해 지속적인 매출 증가 또한 가능하다. 정송훈 한국투자증권 연구원은 "에스디바이오센서는 9월에 연속혈당측정기 제조사 UXN을, 11월에는 브라질의 체외진단업체 Eco Diagnostica를 인수했다"며 "이를 통해 혈당측정사업 강화와 진단키트의 남미 진출 및 동물진단으로의 사업 확장이 예상된다"고 말했다.

에스디바이오센서는 코로나19 키트 판매 호조와 공모자금 유입을 통해 3분기말 기준 약 1조2000억원의 M&A 재원을 마련한 상태다. 현금및 현금성자산 7065억원, 단기금융상품 4732억언을 보유 중이다. 제조·유통 등 해외진출을 위한 추가 M&A에 대한 강한 의지를 갖고 있다. 향후 공격적인 M&A를 통한 장기 성장동력 확보가 기대된다.

에스디바이오센서는 상장 후 백신 접종률 증가, 경구용 치료제 개발, 위드코로나로 인한 수익성 악화 및 장기 성장동력 부재 우려로 주가가 하락했다. 하지만 M10과 추가 M&A가 성공한다면 이러한 우려는 해소가 가능하다는 분석이 나온다. 정송훈 연구원은 "11월 국내에서 위드코로나가 시작된 후 확진자가 다시 증가하고 있다"며 "최근 누(Nu B.1.1.529) 변이가 출현하는 등 팬데믹은 예상보다 장기화될 수 있다"고 말했다.

그는 "앞서 언급한 중장기 성장동력을 위한 시간과 자금을 확보할 수 있다는 점에서 팬데믹 기간이 연장되는 만큼 에스디바이오센서의 수혜가 예상된다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr