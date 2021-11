LG 올레드 TV, 美·英서 '올해 최고 게이밍 TV'로 선정

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 1,000 등락률 -0.82% 거래량 432,821 전일가 122,000 2021.11.29 10:09 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 안내로봇, 도슨트로 시민들 앞에 선다외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 LG전자, 내년 1월7일 임시주총…권봉석·조주완 이사 선임 건 close 올레드 TV가 해외 유력 매체들로부터 잇따라 '올해 최고 게이밍 TV'에 선정됐다.

29일 LG전자에 따르면 LG 올레드 에보(evo, G1)는 최근 영국에서 열린 TV 비교 평가에서 최고 게이밍 TV로 선정됐다. 전문가들이 다양한 제조사의 제품을 대상으로 블라인드 테스트를 진행한 결과 LG 올레드 에보가 화질, 응답 시간, 게임 성능 등에서 가장 좋은 평가를 받았다.

미국 리뷰 전문매체 리뷰드닷컴은 LG 올레드 TV(C1)를 최고 게이밍 TV로 선정하고 "올해 최고 TV일 뿐만 아니라 게임을 위해 구입할 수 있는 최고 TV"라고 호평했으며, 영국 IT 매체 트러스티드리뷰는 LG 올레드 TV(C1)에 평가 점수 5점 만점을 주고 "필요한 모든 것을 갖춘 탁월한 성능으로 게이머나 영화 감상자에게 더 매력적인 TV"라고 강조했다.

또 다른 영국 IT 매체 왓하이파이도 LG 올레드 TV(C1)를 올해 최고 게이밍 TV로 뽑혔으며 이 외에도 ▲미국 포브스 선정 '플레이스테이션5/엑스박스 시리즈 X를 위한 최고의 TV' ▲영국 T3가 뽑은 '플레이스테이션5/엑스박스 게이머를 위한 최고의 크리스마스 선물' ▲미국 윈도우센트럴의 '올해 최고 게이밍 TV' 등에서도 최고 제품으로 선정됐다.

LG 올레드 TV는 자발광 올레드의 압도적 화질과 지싱크호환, 라데온프리싱크와 같은 그래픽 호환 기능, 게임 장르별 화질·음질 등 게이밍 환경을 최적화해주는 게임 옵티마이저 등을 두루 갖췄다. 또 업계 최초로 4K 120Hz 주사율에서도 차세대 게이밍 특화 영상처리기능 '돌비비전 게이밍'을 지원한다.

LG전자 HE연구소장 남호준 전무는 "한층 더 진화한 LG 올레드 TV의 압도적 성능을 앞세워 최강 게이밍 TV 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr