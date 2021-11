[e공시 눈에 띄네]코스피-26일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대중공업지주=자회사 현대오일뱅크 현대이앤에프에 대한 1조5000억원 규모 채무보증 결정.

◆ 하나금융지주=2700억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행결정...운영자금 및 채무상환자금 목적

◆ DB하이텍=최창식씨 1만주 장내 매도로 지분율 0.06%로 감소

◆ AK홀딩스=회사합병 결정 철회 관련 공시 번복으로 불성실공시법인 지정 예고

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr