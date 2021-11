[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서는 대형공사장 및 숙박시설에 대하여 소방서장 화재안전컨설팅을 실시했다고 21일 밝혔다.

이번 안전컨설팅은 겨울철 소방안전대책의 일환으로 관내 주요시설*을 선정하여 선제적 화재 예방 및 소방시설에 대한 점검을 위하여 실시되었다.

세부사항으로는 ▲관계인 면담 ▲겨울철 화재예방 안전관리 지도 ▲화재안전 관련 애로사항 청취 등이다.

고재우 제주소방서장은 “공사장 및 숙박시설 관계인 분들은 소방시설에 대한 철저한 점검을 부탁드린다.”며 “관계인과 소방서 간 안전협력체계를 통해 안전하고 따뜻한 제주의 겨울을 만들어 나가겠다”고 말했다.

