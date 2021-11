"전기차·수소차·무인드론 한자리에"…국제그린카전시회 광주서 개최

전기차·자율주행차·UAM 등 미래친환경모빌리티 한자리에

미래형 생체인식 시트 등 부품도 눈길

[광주=아시아경제 이기민 기자] 전기차·수소차·자율주행차와 무인 드론 등 미래친환경모빌리티를 한 번에 만나볼 수 있는 자리가 마련됐다.

광주시가 주최하고 광주그린카진흥원·김대중컨벤션센터·코트라가 공동 주관하는 '2021국제그린카전시회'가 18일부터 오는 20일까지 사흘간 열린다.

올해 13주년을 맞이한 국제그린카전시회에는 제조업 기초 기술을 주제로 한 국제뿌리산업전시회, 지능형 로봇 산업 선진기술 소개하는 국제 IoT가전로봇박람회가 동시에 열린다.

이번 전시회에는 국내외 93개 업체가 참가해 170여개 부스를 운영한다. 친환경차, 자율주행차, 차 부품 및 용품, 인프라 서비스 등 국내 동향을 보여준다.

현대차 아이오닉5, 기아 EV6, 제네시스 GV60 등 올해 국내에서 출시된 현재 판매 중인 전기차가 관람객의 주목을 받았다. 쌍용차는 렉스턴 스포츠 칸 등을 4개 차종을 전시하며 다양한 캠핑 콘셉트로 부스를 마련했다.

노사상생 광주형일자리 제1호 모델인 '캐스퍼'와 지역부품 기업인 현대하이텍, 현성오토텍, 호원 등에서 납품한 캐스퍼 차체 부품 등도 함께 전시하고 있다.

캐스퍼, 기아 신형 스포티지 시트를 제조하는 대유에이텍은 목적기반차량(PBV)에서 버튼만 누르면 풀플랫(완전평탄화)되는 미래형 시트 콘셉트를 선보였다. 심장박동수, 혈압 등 운전자의 건강 상태를 인식하는 생체인식 시트도 눈길을 끈다.

또 한국쓰리축에서는 자율주행 전기트럭 '쎄요'를 전시하고, KST 일렉트릭에서 만든 초소형 전기차 '마이브(MaiV)', 카온전기차개발의 소형 EV청소차 및 대형 리튬배터리인산철 배터리셀(450ah)도 관람객의 주목을 받았다.

이 밖에도 자동차 부품사인 고아정공, 대경에이티, 뉴모텍, 라도 CS전자의 제품들도 전시됐고, 마루이엔지가 퍼스널 모빌리티 등 다양한 친환경 자동차 기술도 선보였다. LIG넥스원 등 일부 업체는 소형, 중대형 무인 드론을 전시했다.

이 밖에 자율주행 드라이빙 시뮬레이터 기술세미나와 전기자동차 관련 세미나 등 다양한 부대행사가 개최된다.

이용섭 광주시장은 이날 기자들에게 "자동차의 인공지능(AI) 접목을 위해서는 전장 없이는 불가능하다"며 "광주는 국내 유일의 인공지능 집적단지를 조성 중"이라고 말했다. 이어 "슈퍼컴퓨터를 갖춘 데이터센터를 건설하는 등 미래 친환경 전기·수소차 및 자율주행차의 메카 도시가 될 것"이라고 자신감을 내비쳤다.

김상묵 김대중컨벤션센터 사장도 "국제그린카전시회는 차세대 친환경자동차의 미래 시장 가능성을 가늠할 수 있는 소중한 기회"라며 "이번 전시회를 통해 광주광역시의 자동차 산업의 현재와 미래를 볼 수 있는 기회인 만큼 시민들이 많은 관심과 참여를 기대한다"고 당부했다.

