기업은행, ‘영업점 방문예약 서비스’ 실시

[아시아경제 성기호 기자] IBK기업은행은 고객이 영업점 방문을 사전 예약하고 필요서류를 안내 받을 수 있는 ‘영업점 방문예약 서비스’를 실시한다고 18일 밝혔다.

방문예약 서비스는 모바일뱅킹 앱 '아이원뱅크'에서 신청할 수 있으며 금융권 최초로 ‘네이버 예약’을 통한 서비스 이용도 가능하다. 예약은 신청일 다음 영업일로부터 10영업일이내에서 1시간 단위로 가능하며 예약 가능 업무는 예금, 펀드, 신탁, 개인대출 등이다.

고객이 네이버로 예약하는 경우 네이버 알림으로, 아이원뱅크로 예약하는 경우 카카오톡, SMS로 안내메시지가 자동으로 발송되며 필요서류 확인도 가능하다. 향후 당일 방문을 원하는 고객을 위해 영업점별 실시간 대기인 수 정보와 일자별 영업점 혼잡도를 3단계(원활, 보통, 혼잡)로 제공할 예정이다.

기업은행은 ‘영업점 방문예약 서비스’를 30여개 영업점을 대상으로 시범 운영 후 대상 영업점을 점차 확대할 예정이다.

기업은행 관계자는 “이번 서비스 도입으로 고객님들께서 대기시간 없이 신속한 상담을 받을 수 있어 은행 이용이 한결 편리해질 것으로 기대된다”며, “앞으로 예약 서비스를 본부의 금융상담·컨설팅에도 활용해 나갈 것”이라고 밝혔다.

