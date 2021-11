남원시 ‘주민역량강화사업 성과공유회’ 개최

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 19일 미도탕과 빨간벽돌에서 문화저장 주민역량강화사업 성과공유회를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 성과공유회는 올해 한 해 동안 도시재생지원센터에서 인정사업으로 진행됐던 ‘미도탕 문화저장소 리뉴얼사업’의 주민역량강화사업(문화저장도시재생대학, 문화저장 주민공모)로 성과물 전시와 공연·영화도 관람할 수 있다.

특히 원도심 지역의 도시재생사업과 함께 남원시가신규시책으로 추진한 청년문화창업공간조성사업에 참여해 공간입주와 창업을 앞두고 있는 나우원(NOWWON) 멤버들이 영화상영과 공연 그리고 전람회를 지원한다.

시는 도시재생사업을 통해 조직하고 육성된 청문창공 입주단체와 주민공모사업 선정팀과의 협업을 통해 주민과 청년공동체와의 소통과 협력을 도모하고 함께 발전할 수 있는 가능성에 대해 모색할 수 있는 기회가 될 것이다.

19일 오전 11시 30분부터 오후 5시 30분까지는 구미도탕에서 빈집전람회 ‘美 The 사진관’이 개최된다.

주민사업으로 만들어진 포토존 등에서 사진촬영을 할 수 있으며 문화저장도시재생대학 수강생들의 작품인 ‘목욕탕의 추억’도 둘러볼 수 있다.

이날 오후 6시 30분부터는 빨간벽돌 안마당이 캠핑 분위기로 조성된 ‘뜰안 극장’으로 변신한다.

‘남원시 랩음악 연구회’의 공연을 즐긴 후 영화관람(상영작 : 코다)을 할 수 있는데 영화관람의 경우에는 공간 등의 제약으로 인해 30명의 인원으로 제한한다.

관람을 희망하는 시민은 서둘러 예약 신청하기 바란다.

예약 신청은 남원시도시재생지원센터로 전화하거나 센터 페이스북 계정에 접속해 댓글 혹은 DM을 보내는 방식으로 진행된다.

시 관계자는 “시민들이 도시재생과 함께하는 문화생활을 누리기를 기대하며 다양하고 지속적인 도시재생사업으로 시민들에게 다가갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr