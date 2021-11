[아시아경제 성기호 기자] 카카오페이가 생체인증 국제표준인 'FIDO'의 'FIDO2' 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.

FIDO는 온라인 환경에서 기존 비밀번호 인증 방식의 문제를 해결하고 이를 더욱 빠르고 안전한 방법으로 대체하기 위한 인증 표준 스펙이다. 얼굴이나 지문, 목소리 등을 통한 생체인증에 주로 활용되며 마이크로소프트, 구글, 애플 등 세계적인 IT 기업들이 주도해 기준을 만들어가고 있다.

카카오페이는 지난해 10월부터 FIDO 관련 개발을 시작해 올해 10월 호환성과 인증 테스트를 통과하면서 FIDO 등록을 완료했다.

카카오페이는 “내년 상반기 중 카카오페이에 정식 적용할 예정”이라며, “보다 편리하고 안전한 생체인증 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr