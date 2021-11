이준석 "극우 논객 자리매김"...진중권 "보수에서 업그레이드 됐나"

李 "반대쪽에 있으면 보수다 그렇게 생각하는 것, 조금 있으면 극우라고 할지도 모른다"

[아시아경제 김소영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 진중권 전 동양대 교수를 향해 "지난 한 주간 극우 논객으로 자리매김하셨다"고 하자 진 전 교수는 "누가 또 극우래? 나보고? 보수에서 또 업그레이드됐나"라고 웃으며 맞받아쳤다.

이 대표와 진 전 교수는 지난 17일 CBS라디오 '한판승부'에서 최근 이재명 더불어민주당 후보가 신청한 중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회 이의신청서에서 진 전 교수가 '보수 논객'이라고 지칭된 것과 관련해 이같이 말했다.

이 대표는 "저분이 보수적인 주장을 한 바가 없다. (민주당이) 그냥 자기 쪽 반대쪽에 있으면 보수다 그렇게 생각하는 것"이라며 "조금 있으면 극우라고 할지도 모른다"고 설명했다.

진 전 교수는 '극우 논객' 호칭이 마음에 드냐는 이 대표의 질문에 "아무 감흥 없는데 그걸 당의 공식적인 위치에 있는 분들 입에서 나왔다는 게 나로서는 좀 황당하다"며 "하나님인 줄 안다. 자기들 말 한마디로 세상을 창조한다"고 일갈했다.

이 대표는 민주당에서 이재명 후보의 부인 김혜경씨를 둘러싼 '낙상사고 루머'의 배후로 국민의힘을 지목한 데 대해 "이재명 후보가 그것 때문에 곤란함을 겪었다, 그러면 상대 당이 했을 것이다, 이런 논리"라며 "진중권이 우리를 싫어한다, 그러니까 보수다, 이거랑 비슷한 논리다. 우리가 할 일이 없어서 그런 거 하겠나"고 일축했다.

앞서 지난 16일 이 대표는 자신의 페이스북을 통해 이재명 후보가 신청한 중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회 이의신청서를 공개했다. 이 대표는 "하다 하다 이제 '보수논객'이 된 Jungkwon Chin 교수에게 다들 위로를 보내주시길"이라며 "진중권 교수는 보수의 이념에 근거해서 이재명 후보에 대해 비판한 것이 아니라 그냥 건전한 상식에 근거해서 비판하고 있다"고 밝혔다.

이 대표가 공개한 이의신청서에는 "진중권이라는 보수 논객의 신청인에 대한 비난(이 있을) 때마다 계속해 이를 그대로 기사화 하고 있는 바"라는 내용이 적혀 있다.

