전북 도축장 위생·경영 평가 ‘매우 우수’

A등급 2개소 60억, B등급 1개소 35억 융자 지원 혜택

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 농림축산식품부가 안전한 축산물 공급과 유통 활성화를 위해 지역 도축장을 대상으로 평가한 결과, 도내 도축장이 매우 우수한 성적을 받아 총 155억원의 도축장 운영 융자금을 지원받는다고 16일 밝혔다.

도에 따르면 도내 3개 우수도축장의 평가 결과 2개 도축장(농협목우촌, 도드람김제FMC, 복수)이 A등급, 1개 도축장(복수)이 B등급 성적을 받았다.

이에 A등급의 경우 60억원(이자율 0%), B등급의 경우 35억원(이자율 0.5%)의 도축장 운영융자금이 지원된다.

우수도축장 평가 지원·사업은 농식품부에서 지정한 지역 우수 도축장을 대상으로 생산-도축-유통 일관경영체 육성해 안전하고 위생적인 축산물을 공급하고자 추진하는 사업이다.

평가는 회원 농가 관리, 재무 안전성, 경영운영 관리, 도축장 위생·방역관리 등 4개 분야에 대한 서류심사 및 현지실사 평가 후 운영 지원금을 등급별로 차등 지원한다.

그동안 전북도는 위생적이고 안전한 축산물 생산를 위해서 도내 도축장에 대하여 상·하반기 도축장 위생 및 HACCP 운영점검 지도와 현장 지도를 추진했으며, 그 결과 올해 우수도축장평가 결과 A등급이 2개소로 늘어 올해 지원금액 규모가 전년(70억원)보다 85억원(121%)이나 대폭 늘어났다.

