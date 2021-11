소피텔 앰배서더 서울, 키즈 패키지 '플레이, 더 프렌치 웨이' 선봬

프랑스 퐁피두센터 주관 '샌드캐슬, 꿈의 건축' 체험전시 입장권 제공

[아시아경제 김유리 기자] 소피텔 앰배서더 서울은 키즈 객실 패키지 '플레이, 더 프렌치 웨이'를 선보인다고 16일 밝혔다.

이 패키지에는 ▲매니피크 객실 1박 ▲3인 가족 조식(성인 2명, 12세 미만 어린이 1명) ▲추가 소파 베딩 ▲퐁피두 센터 '샌드캐슬, 꿈의 건축' 입장권 2매 ▲소피텔 키즈 라운지 ▲수영장 이용 ▲소피텔 키즈 어매니티 제공 등이 포함됐다.

소피텔 앰배서더 서울은 "매니피크 룸은 일반 객실보다 넓어 가족 단위 고객에게 인기 있다"며 "프랑스식 모던함을 소피텔만의 스타일로 재해석해 아늑하고 차분한 분위기를 자아낸다"고 말했다. 패키지 이용객은 다양한 색감의 인테리어로 이뤄진 어린이 놀이 공간 '키즈 라운지'와 '수영장'을 무료로 이용할 수 있다. 객실에는 키즈 고객을 겨냥한 소피텔 서울의 대표 '티고' 인형과 유기농 바스 제품 등 키즈 어매니티가 준비된다.

패키지 혜택 중 하나인 '샌드캐슬, 꿈의 건축'은 파리의 3대 박물관 중 하나로 꼽히는 '퐁피두 센터' 주관의 어린이 예술 교육 프로그램이다. 어린이들의 상상력 증진을 위해 고안된 전시와 놀이, 워크숍 등을 즐길 수 있다. '샌드캐슬, 꿈의 건축' 체험 전시는 호텔 3층에 마련된 '뮤지엄209'에서 오는 3월13일까지 진행된다.

'플레이, 더 프렌치 웨이' 패키지 예약은 내년 2월12일까지 소피텔 앰배서더 서울 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 패키지 이용은 2월28일까지다. 자세한 내용은 소피텔 앰배서더 서울 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr