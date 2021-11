[클릭 e종목]"현대코퍼레이션홀딩스, 4분기 실적 회복 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권은 16일 현대코퍼레이션홀딩스 현대코퍼레이션홀딩스 227840 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,400 2021.11.16 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일현대코퍼레이션홀딩스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.99%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 에 대해 올해 3분기 실적은 부진했지만 4분기에는 회복세를 보일 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만1000원을 유지했다.

박종렬 현대차증권 연구원은 "전 사업부문의 부진으로 당초 전망치를 크게 하회한 3분기 실적을 기록했다"며 "4분기에는 브랜드 사업의 영업이익 정상화와 위드 코로나에 따른 수입육과 기타 사업부의 반등으로 매출액 성장과 함께 영업이익이 전분기 부진을 만회하면서 크게 회복될 것으로 보인다"고 전망했다.

내년에도 견조한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망으로 수입육 사업의 점진적 회복과 브랜드 부문의 견조한 이익 증가세와 기타 부문의 적자 폭 축소가 가능할 것이란 분석이 나온다.

3분기 연결 기준 매출액은 334억원으로 전년 대비 7.5% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 17억원으로 43.3% 줄었다. 모두 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적이다. 박종렬 연구원은 "코로나19 지속에 따른 모임이나 회식 수요의 감소로 매출 비중이 가장 큰 육류사업(수입육 유통)이 타격을 받으면서 전체 외형은 당초 전망치보다 큰 폭으로 감소했다"며 "영업이익 경우 브랜드 사업이 당초 전망치를 하회한 것이 주된 이유"라고 밝혔다.

다만 4분기는 연결 기준 매출액이 312억원으로 전년 대비 5.5%, 영업이익은 36억원으로 198.2% 증가할 것으로 예상된다. 3분기 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 것이란 분석이다. 박 연구원은 "브랜드 사업 경우 3분기 일시적 부진을 벗어나 정상적인 수준의 영업이익 창출이 가능할 전망"이라며 "육류사업과 기타 사업 모두 위드코로나로 3분기 부진에서 탈피하는 모습을 보일 것으로 판단한다"고 밝혔다.

그는 "견조한 실적 흐름은 내년에도 지속될 전망으로 코로나19 영향에서 점진적으로 벗어나면서 수입육 부문의 외형 회복으로 전체 매출액은 견조한 성장세를 기록할 것으로 보인다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr