유진한일합섬, 친환경 부직포 양산…미세 플라스틱 문제 해결

10년 이상 연구개발, 국내 최초 친환경 PLA 스판본드 개발

올해부터 본격적인 양산체제 돌입 후 관련 시장 확대

[아시아경제 김종화 기자] 최근 육류나 어류포장에 사용되는 흡수패드에 미세 플라스틱 성분이 노출된 채 유통되고 있는 것으로 알려져 논란이 일자 친환경소재를 원료로 사용한 제품이 대안으로 주목받고 있다.

유진그룹의 섬유제조계열사인 유진한일합섬은 국내 최초로 친환경 생분해성 'PLA(Poly Latic Acid) 스판본드 부직포' 양산 체제를 갖추고 본격적인 생산판매를 시작했다고 15일 밝혔다.

생분해의 사전적 의미는 ‘어떤 물질이 생명체에 의해 두 가지 이상의 더 간단한 물질로 변화하는 일’로, 유기물질이 미생물에 의해 분해되는 현상을 말한다. 생분해 플라스틱인 PLA는 옥수수와 같은 식물에서 추출한 전분을 원재료로 만들어져 매립 시 일정조건 하에서 미생물에 의해 분해돼 이산화탄소, 메탄, 물, 바이오매스와 같은 자연적인 부산물만 생성된다.

유진한일합섬은 2009년부터 식물유래 생분해성 고분자 소재인 PLA를 원료로 한 PLA 스판본드 부직포 연구개발을 시작했다. 이후 10년 이상의 연구개발 기간을 거쳐 엄격한 품질 안정성을 확보하고 생산성 향상을 통해 국내 최초로 본격적인 양산 체제에 돌입했다. 현재까지 국내에서 PLA 스판본드 부직포를 양산하는 곳은 유진한일합섬이 유일하다.

유진한일합섬의 친환경 생분해성 PLA 스판본드 부직포 브랜드인 'GREENBON'은 유전자 변형을 거치지 않은 옥수수인 NON-GMO PLA를 원료로 하고 있다. 화학물질을 사용하지 않고 열을 이용하여 부직포를 제작하는 100% 친환경 방식으로 생산된다. 소각시에도 암을 유발하는 다이옥신과 같은 유해물질이 발생하지 않아 인체에도 무해한 친환경 소재로 각광받고 있다. 특히 지난 해에는 생분해성 식품 기구용으로 환경표지인증을 획득, 생분해성 PLA 스판본드 부직포의 친환경성을 다시 한 번 확인했다.

PLA는 60℃ 이상에서 수축 및 변형되는 문제 등으로 PLA 스판본드 부직포를 적용한 제품 개발에 어려움이 있었으나, 유진한일합섬은 내열성을 크게 높이는 등 PLA가 갖고 있는 여러 문제점을 개선하는데 성공했다.

GREENBON은 난연성, 향균성, 열 안정성 등이 우수해 포장육이나 어류의 포장에 사용되는 흡수패드를 비롯해 티백, 커피필터, 드립백필터, 우림백, 마스크팩, 클렌징패드, 마스크, 수세미 등에 폭넓게 활용되고 있다.

PLA 스판본드 부직포는 전체 부직포 시장에서 이제 막 기지개를 켜는 수준이다. 유진한일합섬은 앞으로 친환경 소재가 대세가 될 것으로 보고 마스크 및 공기청정기 필터 등에 사용되고 있는 PP 멜트블로운 부직포를 친환경 생분해성 PLA 멜트블로운 부직포로 대체하는 등 관련 시장 확대와 친환경 제품 개발에 매진할 계획이다.

유진한일합섬 관계자는 "유진한일합섬은 지속가능한 천연소재를 사용한 섬유 개발을 위해 계속 노력해 왔다"면서 "친환경 생분해성 PLA 스판본드 부직포가 더욱 다양한 제품에 적용될 수 있도록 품질 향상 및 시장 경쟁력 강화에 주력할 것"이라고 밝혔다.

한편, 지난달 환경부 국정감사에서 시중에서 판매 중인 육류 흡수패드에서 미세 플라스틱이 다량 검출됐다는 지적이 제기되자 대형마트 3사는 사용을 중단하고 더 이상 쓰지 않기로 했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr