경찰, 수능 경비·안전활동에 1만명 투입…"원활한 수능 뒷받침"

단계별 경비 및 시험장 안전 관리

시험 당일 소음차량 우회 유도

[아시아경제 이관주 기자] 오는 18일 치러지는 2022학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 경찰이 원활한 시험 진행을 위해 경비 지원과 교통 관리에 나선다.

경찰청은 수능 시험 경비·안전활동 대책에 경찰관 총 1만506명을 투입할 예정이라고 15일 밝혔다.

경찰은 먼저 수능 문제지와 답안지 유출을 막는데 주력한다. 문제지·답안지 수송 시에는 각 노선별 순찰차 1대와 무장 경찰관 2명이 투입돼 교육청과 합동 호송하고, 문답지 보관소별 경찰관 2명이 지원된다. 또 보관소는 2시간에 1회씩 112연계순찰이 진행된다.

시험 당일에는 시험장별로 오전 입실시간대 정문에 경찰관 2명을 배치해 질서를 유지하고, 시험 종료까지 순찰차가 거점 배치된다. 아울러 시험장 반경 2㎞ 이내 간선도로를 집중 관리하고, 듣기평가 시간대인 오후 1시10분부터 1시35분까지는 소음유발 차량 우회를 유도한다.

시험이 종료되고 답안지가 취합되는 채점본부에는 현장지휘소(CP)가 설치돼 상황을 관리하고, 외곽순찰(2명)은 물론 112연계순찰이 이뤄진다. 경찰 관계자는 "단계별 경비·안전활동으로 원활한 수능 시험을 뒷받침하겠다"고 말했다.

