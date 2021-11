고민정 "경희대 수원 캠퍼스 졸업해 KBS 입사, '블라인드 채용' 덕분에 이 자리까지 오게 됐다"

[아시아경제 권서영 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 "블라인드 테스트로 KBS에 입사한 경험이 있다"라며 블라인드 채용법의 필요성을 강조했다.

13일 고 의원은 자신의 페이스북에 '블라인드 채용법'이라는 제목의 글을 올리며 "오늘은 전태일 열사의 51주기, 블라인드 채용법을 발의하기 위해 민주당 의원들께 글을 썼다"라고 운을 뗐다. 고 의원은 "저 또한 블라인드 테스트로 KBS에 입사한 경험이 있어 법제화의 중요성을 누구보다 절감하고 있다"라며 "문재인 정부 들어 공공기관들은 (블라인드 채용을) 실시하고 있고 효과도 입증되었다", "하지만 법제화가 되어 있지 않아 늘 불안한 마음"이라고 말했다.

그는 "저는 당시 분교였던 경희대 수원캠퍼스를 졸업했지만, 이 제도 덕분에 이 제도 덕분에 이 자리까지 오게 되었다"라며 "제2, 제3의 고민정이 탄생하도록 동료 의원님들의 공동 발의를 요청했다"라고 썼다. 이어 "꽤 많은 의원께서 공동 발의에 흔쾌히 동참해주셨고 계속 진행 중이다"라며 "이 법안은 첫걸음이다. 공공기관뿐 아니라 민간 기업에까지 전파되어야 하기 때문이다"라고 강조했다.

고 의원은 "전태일 열사는 근로기준법을 준수하라는 당연한 권리를 쟁취하기 위해 생을 바쳤다"라며 "입사 시 대학 이름이 아닌 능력으로 평가받아야 한다는 당연한 권리가 여전히 법의 보호를 받지 못하고 있다"라고 설명했다. 또한 "일할 권리는 50년이 흘렀어도 변하지 않는다"라며 "현재 진행되고 있는 공공기관의 블라인드 채용을 공고히 하고 민간 기업으로까지 확산할 방안을 준비하겠다"라고 덧붙였다.

한편 고 의원은 1998년 경희대 수원캠퍼스 중국어학과(당시 중어중문학과)에 진학했으며 2004년 KBS 공채 30기 아나운서로 입사한 바 있다. 그는 2017년 1월 KBS에서 퇴사해 같은 해 2월 문재인 당시 더불어민주당 대선 경선 후보 캠프에 합류해 미디어본부 대변인을 맡아 활동했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr