한국전력 실적, 4분기도 쉽지 않네

[아시아경제 황준호 기자] 대신증권은 14일 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,150 전일대비 350 등락률 +1.54% 거래량 1,290,037 전일가 22,800 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 11월 한국전력 192만4468주 순매도한국전력公, 3Q 영업이익 -9633억원…적자전환외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close 의 목표주가를 2만5000원으로, 투자의견을 중립으로 유지했다. 연료비 조정단가 하락에 따른 매출 감소와 원자재 가격 상승에 의한 비용 증가에 따라 3분기 실적이 기대치에 미치지 못했는데 4분기도 이 같은 추세를 벗어나지 못할 것이라는 전망에 따른 유지다.

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,150 전일대비 350 등락률 +1.54% 거래량 1,290,037 전일가 22,800 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 11월 한국전력 192만4468주 순매도한국전력公, 3Q 영업이익 -9633억원…적자전환외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close 의 3분기 매출액은 16조5000억원을 기록하며 전년 대비 4.8% 증가했다. 여름철 무더위와 코로나19 기저효과로 전력판매량이 6% 증가했기 때문이다. 영업이익은 9366억원 규모 적자를 기록하며 전년 대비 적자 폭이 확대됐다.

2008년 이후 첫 3분기 적자이며 이런 추세는 4분기까지 적자가 지속될 전망이다. 석탄 발전량 증가와 가격 상승에 연료비는 전년대비 40.7% 증가했다. 구입전력비는 SMP 상승, 구입전력량 증가, REC 관련 비용 증가로 전년대비 46.8% 늘어났다. 최근 중국 유연탄 가격이 하향 안정됐지만 기존 비용 증가 흐름을 바꾸기는 어려울 전망이다. 원자력 이용률은 전년 대비 3.3%p 상승한 69.7%, 석탄은 0.3%p 감소한 70.2%를 기록했다.

만약 다음달 연료비 조정단가 인상이 단행되는 경우 규제가 정상 작동하고 있다는 신호를 제공할 수 있을 전망이다. 유재선 하나금융투자 연구원은 "향후 2023년 흑자전환을 달성하려면 분기마다 연료비 조정단가 인상이 필요하다고 판단된다. 총괄원가 확정 후 기준연료비 재산정, 기후환경요금 인상 등의 조치도 뒷받침돼야 한다"며 "원자재 가격 변동 영향을 최소화시킨 연료비 연동제이지만 아무리 비용이 증가하더라도 판가 전가가 적절하게 이뤄질 경우 실적은 정상적으로 돌아올 수 있다"고 봤다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr