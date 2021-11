[아시아경제 정동훈 기자] 일본 기업 도시바가 3개 법인으로 분할한다.

12일 도시바가 발표한 내용에 따르면 도시바는 발전 등을 다루는 '인프라서비스'와 하드디스크 드라이브(HDD) 등의 '디바이스' 회사로 사업을 나누기로 했다. 두 분할 회사는 아직 사명이 결정되지 않았다. 2023년도 하반기 상장을 목표로 하고 있다.

현 도시바 법인은 40%를 출자한 반도체 대기업 키옥시아홀딩스(옛 도시바메모리)와 상장 자회사인 도시바테크를 관리하는 회사로 존속된다. 이에 따라 도시바는 기존 회사가 3개로 분할하게 된다.

도시바는 기존 주주들에게 새롭게 출범하는 2개 분할회사의 주식을 배정할 방침이다.

2020회계연도 도시바의 전체 매출은 3조543억엔(약32조원)이다. 전체 직원은 11만7300명에 달한다.

