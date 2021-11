[특징주]천보, 가파른 실적 성장 지속…신고가

[아시아경제 송화정 기자] 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 339,500 전일대비 19,500 등락률 +6.09% 거래량 116,149 전일가 320,000 2021.11.12 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "실적으로 증명한 천보…2차전지 소재 매출 증가세 지속"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 가 가파른 실적 성장을 지속할 것이라는 전망에 강세다. 장중 52주 신고가를 경신했다.

12일 오전 9시29분 기준 천보는 전일 대비 1만4000원(4.38%) 오른 33만4000원에 거래됐다. 장중 34만2000원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다. 천보는 이달 들어 전일까지 12.99% 상승했다.

올해 3분기 양호한 실적에 향후에도 가파른 실적 성장이 지속될 것이란 전망이 주가를 끌어올리는 것으로 보인다. 천보는 올해 3분기 매출액 738억원, 영업이익 119억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 93%, 69% 증가한 수치다. 김현수 하나금융투자 연구원은 "2차전지 부문 성장에 힘입어 천보의 내년 실적은 매출액 전년 대비 49% 늘어난 3919억원, 영업이익 54% 증가한 715억원, 2023년에는 매출액 31% 증가한 5126억원, 영업이익 33% 늘어난 946억원으로 가파른 성장이 전망된다"고 말했다.

오강호 신한금융투자 연구원은 "국내 2차전지 업체 중 수익성 개선이 뚜렷하며 제품 다변화가 긍정적"이라며 "2022년은 2020년 발표된 증설 1차 투자가 온기 반영되는 시점으로 실적 성장이 이어지는 구간"이라고 분석했다. 신한금융투자는 천보의 목표주가를 40만원으로 25% 상향 조정했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr