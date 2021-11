“기업과 고객 실시간 소통” KT, '양방향문자 서비스' 출시

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,050 전일대비 350 등락률 +1.14% 거래량 121,548 전일가 30,700 2021.11.12 09:44 장중(20분지연) 관련기사 김부겸 총리, 정의선 회장 22일 회동…청년 일자리 논의KT "기지국 100% 복구 완료…영등포·구로구 서비스 정상화"KT "기지국 90% 복구…영등포·구로구 서비스 정상화" close 는 기업과 사업장에서 편리하게 실시간 고객 응대를 할 수 있는 ‘양방향문자 서비스’를 출시했다고 12일 밝혔다.

양방향문자 서비스는 기업이나 사업장의 PC에서 고객에게 실시간으로 문자메시지를 보내고 수신도 할 수 있는 기능을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 문자메시지를 단순한 안내 수단이 아닌 마케팅 툴로 활용할 수 있다.

특히 자동응답 기능이 있어 관리자가 필요에 맞춰서 자동응답 문구를 지정하고 시나리오 설정이 가능해 편의성이 높다. 고객과 실시간 문자로 대화 할 수 있는 기능도 제공해 통화가 어려운 상황의 고객과도 명확한 소통이 가능하다.

KT는 기업이나 사업장에서 별도로 구축한 시스템에 양방향문자 서비스를 쉽게 연동할 수 있도록 서비스를 API(응용프로그램 프로그래밍 인터페이스) 형태로도 제공한다. 이를 통해 기업이 운용하는 시스템 환경 내에서 문자메시지를 통해 고객과 소통을 할 수 있다.

꽃배달전문 플랫폼기업 꽃비는 효율적인 주문 관리를 위해 KT의 ‘양방향문자 서비스’를 도입했다. 이 외에도 정부기관과 다수의 기업에서도 고객과 실시간 커뮤니케이션을 위해 ‘양방향문자 서비스’의 도입을 검토 중이다.

민혜병 KT 엔터프라이즈서비스DX본부 본부장은 “KT 양방향문자 서비스는 기업마케팅의 수단으로서 메시지 서비스의 가치를 높일 수 있는 서비스가 될 것”이라며 “양방향문자, 위치문자 등 기업과 소상공인들에게 더 편리하고 업무 생산성을 높이는 서비스를 계속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr