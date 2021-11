위중증 환자 475명 '역대 최다'… 권덕철 "방역수칙 지켜달라"

[아시아경제 이춘희 기자] 방역 당국이 '단계적 일상회복(위드 코로나)'과 함께 코로나19 확진자는 물론 위중증 환자가 급증하는데 대해 지속적 방역수칙 준수를 재차 호소했다.

권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)은 12일 오전 중대본 회의를 주재하며 "일상회복 1단계 진입이 열흘이 경과된 지금 위중증 환자가 475명으로 최고치를 기록하고 있다"고 경고했다. 그는 "하루평균 확진자 수가 2000여명을 넘어섰고, 60세 이상 확진자가 늘고 있다"고 우려의 목소리를 냈다. 60세 이상 확진자 비율은 지난달 1일 14.5%에서 지난 1일 30.9%까지 늘었고, 이날 기준으로는 33.0%까지 올라선 상태다.

권 차장은 "올해 상반기에 접종을 완료한 60세 이상의 고령층이 시간이 지나면서 접종효과가 약화되고 그에따른 돌파감염이 확산되고 있다"고 원인을 분석했다. 10만명당 돌파감염 발생률은 60대 120명, 70대 124명, 80세 이상 144명 등으로 연령대가 높아질수록 함께 높아지는 모습을 보이고 있다.

권 차장은 특히 "요양병원과 요양시설에서의 집단감염이 큰 문제가 되고 있다"고 우려했다. 기저질환이 있는 고령층과 간병인들이 집단생활을 하면서 방역 상 취약점이 생기고, 종사자나 면회객을 통해 바이러스가 유입되면 집단감염 및 중증화가 쉽게 진행되며 간병 문제로 치료가 더 어려워진다는 설명이다. 그는 "예방이 최선의 방책"이라며 "조속한 추가접종의 실시와 철저한 방역관리에 적극적으로 힘써주시길 바란다"고 당부했다.

권 차장은 "단계적 일상회복이라는 새로운 길에서 예기치 못한 여러 고비를 마주할 수 있을 것"이라며 "다음주 실시될 수능과 연말모임 등으로 더욱 악화될 수 있을 것"이라고 경고했다. 그는 "정부와 방역당국은 병상확보와 의료인력 확보 등 의료대응 역량을 충분히 보강하고 재택치료 관리체계도 보완하는 등 위중증 환자 증가에 즉시 적극 대응해나가겠다"며 "국민 여러분들께서도 기본적인 방역수칙을 지켜주실 것을 다시 한번 당부드린다"고 전했다.

