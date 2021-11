CJ온스타일 '유리한 거래', 라이브커머스 역대 최대 매출 달성

CJ온스타일 첫 예능형 라이브커머스 '유리한 거래'

마지막 방송서 11만뷰·주문금액 8억원 달성

4회 방송 총 35만 페이지뷰 기록

"젊은 시청자 및 신규 고객 유입률 증가 효과도"

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 첫 예능형 라이브커머스 프로그램 '유리한 거래'가 마지막 방송에서 11만 페이지뷰 및 주문 금액 8억원을 달성했다고 12일 밝혔다. CJ온스타일 라이브커머스 방송 역대 최대 매출 기록이다.

'유리한 거래'는 라이브커머스 방송 전 방송 준비 과정 담은 예능 콘텐츠를 유튜브로 미리 제공한 것이 특징이다. 예능 콘텐츠는 라이브커머스 방송 이틀 전 유튜브 채널(tvN D ENT)에 선공개됐다. 라이브커머스 진행자로 나서는 배우 이유리가 출연해 방송 상품의 가격 조건 협상 과정, 상품 실제 사용 후기 등을 리얼리티 예능 형식으로 촬영했다. CJ온스타일은 "유튜브를 통한 이유리씨의 신뢰도 높은 상품 리뷰와 라이브커머스 방송에서의 원활한 소통이 호응을 얻었다"고 말했다.

'유리한 거래' 라이브커머스 시청자 수는 매 방송 약 10% 증가했다. 10월20일부터 4주 간 진행한 '유리한 거래' 방송은 총 35만 페이지뷰를 기록했다. 특히 '쿠쿠 트윈프레셔 마스터쉐프'를 판매한 지난 10일 마지막 방송은 11만 페이지뷰 및 CJ온스타일 라이브커머스 역대 최대인 8억원 주문액을 달성했다. 이 방송 시청자는 30대~40대 초반 젊은 고객층이 70%에 달했다. 신규 및 휴면(장기 미사용) 고객 유입률 역시 평균 대비 60% 이상 높이는 등의 효과도 있었다.

'유리한 거래'를 통한 CJ온스타일의 디지털 콘텐츠 커머스 시도 역시 성공적이라는 평가다. CJ온스타일은 그동안 드라마·예능과 연계, TV 매체를 통한 콘텐츠 커머스를 기획한 데 이어 최근 고객의 미디어 소비 패턴에 맞춰 유튜브-라이브커머스를 연계한 콘텐츠 커머스 모델을 첫 시도했다. 회사 측은 "한 달도 안 되는 짧은 기간이지만 콘텐츠 및 방송에 대한 고객 호응도 증가 추이가 매출 및 시청자 수 등의 지표로 증명됐다"고 말했다.

CJ온스타일 관계자는 "첫 예능형 라이브커머스 프로그램 '유리한 거래' 프로젝트가 CJ온스타일 모바일 콘텐츠 및 디지털 경쟁력 강화 방안 수립에 도움이 됐다"며 "라이브커머스 전문기업 CJ온스타일의 방송 제작 역량을 활용해 차별화된 콘텐츠와 쇼핑 경험을 고객에게 제공하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr