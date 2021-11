[클릭 e종목] 지놈앤컴퍼니, 마이크로바이옴 배양 기대

[아시아경제 황준호 기자] 현대차증권은 지놈앤컴퍼니 지놈앤컴퍼니 314130 | 코스닥 증권정보 현재가 35,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,600 2021.11.12 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일지놈앤컴퍼니, 항암 면역증강용 물질 관련 특허권 취득지놈앤컴퍼니, 美 리스트랩 인수…CDMO 사업 진출 close 에 대해 호기성과 혐기성 마이크로바이옴을 모두 아우르는 배양기술을 가진 기업으로 유전체 분석기술을 통한 GNOCLE 플랫폼 토대로 마이크로바이옴 파이프라인 확장 가능성 높다고 12일 분석했다.

지놈앤컴퍼니는 면역항암제 & 마이크로바이옴 CDMO 전문 기업이다. 먼저 마이크로바이옴 파이프라인으로 GEN-001(PD-L1 타겟 면역항암제 바벤시오와 병용투여 임상 1상 미국에서 진행 중)과 SB-121(자폐증 치료 위한 옥시토신의 분비를 자극하는 마이크로바이옴 미국 임상 1상 진행 중)의 개발을 추진하고 있다.

항체 파이프라인으로, GENA-104(PD-1의 낮은 반응률을 극복 또는 병용할 수 있는 항CNTN-4 항체, 신규 바이오마커를 타겟하는 항체)를 개발 중이기도 하다. 동물실험에서 GENA-104는 PD-1보다 높은 반응률과 다양한 종양별 효과를 확인한 상태다.

엄민용 현대차증권 연구원은 "호기성과 혐기성 마이크로바이옴을 모두 아우르는 배양기술을 가진 기업으로 유전체 분석기술을 통한 GNOCLE 플랫폼 토대로 마이크로바이옴 파이프라인으로 확장 가능성 높은 기업"이라며 "내년 관심종목으로 추천한다"고 밝혔다.

