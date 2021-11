[아시아경제 이관주 기자] '요소수 대란'을 틈타 소매업체 판매 사이트를 사칭한 사이트까지 등장하자 경찰이 해당 사이트에 대한 수사에 착수했다.

서울경찰청은 10일 "최근 요소수 품귀 현상을 틈타 판매 사이트를 사칭해 피해금을 편취하고 있는 웹사이트가 확인돼 즉시 수사에 착수했다"고 밝혔다.

해당 사이트는 요소수를 판매하는 A사의 홈페이지처럼 꾸민 뒤 정상가보다 4배 넘는 가격을 내세운 채 운영되고 있는 것으로 전해졌다.

특히 이 사칭 사이트는 A사 로고와 함께 대표자 이름과 상호, 사업자등록번호, 주소 등을 그대로 쓰고 도메인만 다른 홈페이지 주소를 사용한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "앞으로도 요소수 수급문제와 관련된 사기 범죄 등에 신속히 수사에 착수해 엄정 대응하겠다"고 강조했다.

