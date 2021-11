올해 김장 비용 전통시장 31만원…“대형마트보다 5만원 저렴”

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 전통시장을 이용해 김장을 준비할 경우 4인 가족 기준으로 31만원이 들 것이라는 분석이 나왔다.

10일 가격조사 전문기관인 한국물가정보는 9일 기준 4인 가족 김장비용을 조사한 결과 전통시장을 이용하면 지난해보다 4.9% 내린 31만원, 대형마트에서는 4.1% 내린 35만7000여원이 들 것으로 분석됐다고 밝혔다.

한국물가정보는 지난해와 비교해 핵심 재료인 배추와 몇몇 부재료 가격은 올랐지만 지난해 김장 비용 상승의 가장 큰 원인이었던 고춧가루 값이 크게 내리면서 전체적인 비용은 지난해보다 적게 들어가는 것으로 조사됐다고 설명했다.

주재료인 채소류 중에서는 배추 무름병 피해와 늦가을 기습 한파 등으로 배춧값이 크게 올랐다. 전날 기준으로 전통시장에서 배추 1포기당 가격은 5500원으로, 지난해보다 38%가량 올랐다. 양념류 중에서는 마늘과 소금 가격이 올랐지만 고춧가루 값은 떨어졌다. 고춧가루 가격은 3kg 기준 8만∼10만800원으로 지난해보다 가격이 25∼33%가량 하락했다. 생강도 공급량이 늘며 가격이 내렸고 새우젓과 멸치액젓은 코로나19 사태로 각종 축제와 행사가 취소되면서 수요가 감소한 탓에 예년보다 가격이 내리거나 비슷한 가격대를 유지하고 있다.

이동훈 한국물가정보 연구원은 "11월 말에서 12월 초 사이에 냉해나 무름병 등의 피해가 비교적 적은 남쪽 해안가에서 출하되는 배추로 김장하는 것이 올겨울 지혜로운 김장법이 될 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr