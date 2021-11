반기문 전 총장 "탄소중립 위해 원전 정책 재검토 필요"

반기문 전 유엔 사무총장, 'BIXPO 2021' 기조연설

"탄소중립, 험난하지만 반드시 가야할 길"

[아시아경제 권해영 기자] 반기문 전 유엔(UN) 사무총장이 탄소중립을 위해 문재인 정부가 원전 정책을 재검토해야 한다고 10일 밝혔다.

반 전 총장은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '빛가람 국제 전력기술 엑스포 2021(BIXPO 2021)' 기조연설에서 "탄소중립은 험난하지만 반드시 가야할 길"이라며 이 같이 강조했다.

그는 "탄소중립위원회가 원전을 배제한 로드맵을 제시했다"며 "재생에너지 비율을 71%까지 높인다고 했는데 많은 전문가들이 기후환경, 지형을 고려할 때 현실성이 적다고 얘기한다"고 평가했다. 이어 "정부 차원에서 (원전 정책과 관련해) 새로운 검토가 필요하다"고 강조했다.

앞서 탄중위는 지난달 18일 재생에너지 비율을 현재 6.6%에서 오는 2050년 70.8%까지 확대하는 내용의 2050 탄소중립 시나리오를 확정했다. 2030년 국가온실가스감축목표(NDC)는 2018년 대비 40% 감축키로 했다.

산업계를 중심으로 탄소중립 속도에 대한 우려가 크지만 "되돌릴 수 없는 비가역적 추세"라는 점도 분명히 했다.

그는 "문 대통령이 국제무대에서만 7차례 발언하는 등 (탄소중립 달성은) 정권이 바뀌어도 바뀌지 않아도 구속력 있는 정책"이라며 "에너지 다소비 국가인 우리나라는 산업계의 저항이 있지만 탄소중립을 지금 시작하는 수밖에 없다"고 강조했다.

특히 시멘트, 철강, 비료 등 탄소집약도가 높은 산업이 충격이 클 것으로 봤다. 그러나 유럽연합(EU)이 탄소국경조정제도(CBAM)를 도입하고 미국도 시행을 검토하는 상황에서 탄소중립 달성 움직임을 더 늦춰선 안된다고 했다.

반 전 총장은 "탄소중립은 선택의 문제가 아니라 우리 자신과 미래세대, 지구의 영속성을 위해 반드시 가야할 길"이라며 "대한민국 산업구조를 전환할 새로운 패러다임이며 (탄소중립이) 정치적, 도덕적 의무"라고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr