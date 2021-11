코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝

[아시아경제 박지환 기자] 10일 코스피가 1% 넘게 하락세를 보이며 2920선까지 내려왔다. 코스닥 역시 천스닥 붕괴에 이어 980선까지 떨어졌다.

이날 오후 1시41분 기준 코스피 는 36.29포인트(1.22%) 내린 2926.17을 가리키고 있다. 이날 지수는 2947.46에서 출발해 낙폭을 키우며 내림세를 지속하고 있다.

투자자 수급별로는 기관의 매도세가 뚜렷하다. 이 시각 기관은 2413억원 순매도하고 있다. 외국인 역시 138억원 매도 우위다. 반면 개인은 2359억원 순매수하고 있다.

시총 상위주들 대다수가 하락세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 7,646,322 전일가 70,500 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개삼성이 키운 스타트업, '데모데이'서 투자 유치 기회 찾는다코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 500 등락률 -0.46% 거래량 1,583,178 전일가 109,000 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"SK하이닉스, 美에 메모리 수급 안정 강조…"생산 지연·병목현상 없다" close 가 각각 0.43%, 0.92% 하락했다. 2차전지 관련주 역시 전날 테슬라 급락 여파로 내림세다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 737,000 전일대비 32,000 등락률 -4.16% 거래량 198,347 전일가 769,000 2021.11.10 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"코스피 혼조.. 외인 순매도 전환 close 은 4%안팎, 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 743,000 전일대비 5,000 등락률 -0.67% 거래량 111,456 전일가 748,000 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"[클릭 e종목] “삼성SDI, 원형전지 수요 강세의 수혜 대상” close 는 1% 미만 하락세다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 412,500 전일대비 5,000 등락률 -1.20% 거래량 304,041 전일가 417,500 2021.11.10 14:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 1,500 등락률 -1.20% 거래량 1,053,110 전일가 125,500 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인 close 는 각각 1.32%, 1.20% 내렸다.

코스닥은 지난 8일 이후 이틀 만에 장중 1000선을 하회했다. 같은 시각 코스닥은 전일 대비 24.02포인트(-2.38%) 하락한 984.66에 거래되고 있다.

투자자 수급별로는 개인이 지수를 방어하고 있다. 개인은 4697억원 순매수 중이다. 반면 외국인과 기관은 각각 2572억원, 1532억원 순매도 했다.

코스피와 마찬가지로 테슬라 급락 영향을 받은 관련주들의 하락세가 두드러졌다. 코스닥에서 6 거래일 연속 상승했던 시가총액 2위 기업인 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 537,400 전일대비 20,100 등락률 -3.61% 거래량 411,802 전일가 557,500 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴 close 은 3.53% 하락 중이다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 207,500 전일대비 15,300 등락률 -6.87% 거래량 1,128,377 전일가 222,800 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close 도 5.89% 내렸다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,000 전일대비 2,000 등락률 +2.41% 거래량 931,821 전일가 83,000 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close (2.41%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 116,100 전일대비 1,800 등락률 +1.57% 거래량 1,994,581 전일가 114,300 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴펄어비스, 3분기 영업이익 102억원…전년比 74.8%↓ close (1.66%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 117,700 전일대비 2,100 등락률 +1.82% 거래량 269,021 전일가 115,600 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close (1.99%) 등은 상승했다.

