티웨이항공, '인천~싱가포르' 트래블버블 운항 확정…"현지 지점장 파견"

대한항공·아시아나 이어 국내 LCC 첫 운항

현재 슬롯 조정 중…이르면 다음달 비행시작

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공이 국내 저비용항공사(LCC) 처음으로 인천~싱가포르 노선 트래블 버블(여행안전권역) 운항에 나선다. 회사는 싱가포르 운항을 시작으로 향후 위드 코로나(단계적 일상회복) 기조에 맞춰 점진적으로 국제 노선 운항을 확대한다는 구상이다.

10일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 지난 8일 싱가포르 현지에 공식 지점을 개설했다. 현재 싱가포르 지점장 파견을 완료하고, 다음달 운항을 목표로 본격적인 준비 작업에 착수했다.

회사는 우선 인천공항 및 싱가포르 창이공항과 함께 해당 노선의 슬롯(시간당 항공기 이착륙 횟수)을 조율 중이다. 현재 1차로 제시 받은 슬롯은 새벽 시간대로 보다 이용객 편의를 높일 수 있는 시간대를 검토하고 있다.

슬롯 조정이 마무리 되면 보유 중인 B737을 우선 투입하고, 내년 초 중대형 항공기 A330-300을 도입하면 이를 통해 본격적인 운항에 들어갈 방침이다. 티웨이항공은 해당 노선의 항공화물 사업에도 적극 활용한다는 구상이다.

앞서 티웨이항공은 7월 인천~사이판과 인천~괌 노선 운항을 재개하며 국제선 여객 수요 확대에 선제적으로 대응해오고 있다. 내년 2월부터 5월까지 A330-300 항공기 총 3대를 도입해 호주 시드니, 크로아티아, 호놀룰루 등 중장거리 노선으로 보폭을 넓혀나갈 방침이다.

티웨이항공이 새롭게 운영할 A330-300 항공기는 전 세계 65개 항공사에서 770여대의 항공기가 운항중인 기종으로 최대 1만1750㎞까지 항속거리가 가능하다.

티웨이항공 관계자는 "현재 싱가포르 트래블 버블 운항을 결정하고 운항을 위해 구체적인 계획을 논의하고 있다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr