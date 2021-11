[아시아경제 조현의 기자] 중국 국가통계국은 10일 중국의 10월 생산자물가지수(PPI)가 전년 동기 대비 13.5% 급등했다고 밝혔다.

시장 전망치 12.3%를 상회한 PPI는 1996년 통계 시작 이후 사상 최고치를 경신했다. 지난달 최대치를 기록한 데 이어 한 달만에 또 기록을 갈아치운 것이다.

소비자물가지수(CPI)는 같은 기간 1.5% 상승했다. 시장 전망치는 1.4%였다. 블룸버그통신은 "CPI는 지난해 9월 이후 가장 빠른 속도로 올랐다"고 했다.

