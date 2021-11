11번가, 연중 최대 ‘2021 십일절’ 행사…“타임딜 최대 54% 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 오는 11일 연중 최대 쇼핑축제인 ‘2021 십일절 페스티벌’의 메인 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

오는 11일 오전 11시 총 1000만원 상당의 경품을 걸고 특집 라이브방송인 ‘플레이온11존 경품 부루주아마블게임’을 진행한다. 자체 라이브 커머스 플랫폼 ‘라이브11’에서 큰 인기를 끌고 있는 쿨제이와 쇼호스트 김기환·최슬기·최세영이 출연한다. 방송 시청 고객을 대상으로 애플 아이폰13, 애플워치 7, 에어팟 프로 21년형, 삼성 갤럭시 Z플립3, 갤럭시탭 S7FE, 갤럭시 워치4, SK페이포인트 20만 포인트 등 다양한 상품을 지급한다.

11일 자정부터 오후 11시까지 매시간마다 11개씩 총 264개의 타임딜 상품을 선보인다. 대표 상품으로 삼성 비스포크 제트 화이트 무선청소기, LG 그램16 노트북 등이 있으며 최대 54% 할인된 특가로 한정 수량 판매한다.

11번가는 10개 카드사의 1만 원 할인 장바구니 쿠폰을 총 66만5500장, 아마존 상품 전용 1만원 할인 장바구니 쿠폰 7만5500장 등을 선착순으로 발급한다. 또한 모든 11번가 고객에게 7000원 할인 장바구니 쿠폰(5만 원 이상 구매 시)을 제공한다. 우주패스 가입고객에게는 동일 쿠폰을 1장 더 주고, 추가로 아마존 글로벌 스토어 상품전용 쿠폰을 추가해 총 3장의 장바구니 쿠폰 혜택을 제공한다.

이상호 11번가 사장은 “이제는 매년 11월 11일하면 자연스럽게 11번가와 십일절을 떠올리는 고객분들이 많다”며 “올해도 변함없이 최고의 온라인 쇼핑축제로 고객에게 쇼핑의 설렘과 즐거움을 선물한다는 마음 하나로 십일절을 준비했다”고 말했다.

