[단독]부사관이 위험하다… 올해 자살자 역대 최다

단독[아시아경제 양낙규 군사전문기자]올해 군장병 자살자가 2015년 이후 최다인 것으로 나타났다. 그동안 국방부가 군내 자살 예방을 위해 다양한 제도를 시행한다고 했지만 ‘공염불 정책’에 불과하다는 지적이다.

10일 국방부에 따르면 군내 자살자는 2015년(57명), 2016년(54명)으로 점점 줄었고 2020년(42명)와 지난해(41명)에도 감소세를 이어갔다. 하지만 올해 9월까지 자살자는 69명으로 대폭 늘어났다.

계급별로 올해 일반 병의 자살자는 22명으로 2020년(15명)과 지난해(14명)보다 늘어났고, 부사관도 올해 34명이 자살해 2020년(18명)과 지난해(18명)보다 2배 가까이 증가했다. 국방부가 병영문화 개선 정책 등으로 병사 인권은 개선되고 있다고 했지만 부사관 인권 개선은 상대적으로 사각지대에 놓여있던 셈이다.

군별로는 올해 육군이 44명으로 가장 많았고 뒤를 이어 공군 11명, 해군 9명, 국직부대 4명으로 나타났다. 이에 대해 군은 코로나19로 인한 장기간의 외출·외박 등 통제로 자살률이 높아진 것으로 분석하고 있다. 하지만 지난 2020년과 2021년 자살자는 오히려 줄어들어 군내제도 개선이 잘못된 것 아니냐는 지적이다.

국방부 관계자는 “내년에는 익명성이 보장되는 민간심리상담지원(EAP)의 예산을 늘릴 예정이며 내년 초까지 초급감부 복무여건 개선에 대한 정책을 수립할 예정”이라고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr