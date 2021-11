다케다 슌타로 '처음 읽는 양자컴퓨터 이야기'

양자컴퓨터. 아직은 생소하다. '양자'라는 이름이 붙어서일 게다. 사실 IBM은 2019년부터 팔았다. 웹페이지에서 무료로 제공하기도 한다. 구글은 2019년 10월 "최첨단 슈퍼컴퓨터로 푸는 데 1만 년 걸리는 문제를 우리 회사 양자컴퓨터가 200초 만에 풀었다"고 밝혀 주목받았다. 이 책은 관련한 모든 내용을 담고 있다. 양자컴퓨터의 원리부터 오해까지 상세하게 설명한다.

(다케다 슌타로 지음/플루토)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr