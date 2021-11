마이캐디 MS3 "가성비 끝판왕 거리측정기"

‘사전 예약 판매 완판 상품’.

마이캐디의 레이저 거리측정기 MS3(사진)다. 한층 더 세련되고 진화된 자체발광 OLED 디스플레이를 장착했다. 더욱 선명하게 보여 시안성 및 거리측정에 있어 편리성을 갖춘 제품이다. 골퍼에게 불편함 없이 최소화된 콤팩트 사이즈다. 졸트, 스캔, 핀시커, 오토슬로프 기능 등이 탑재돼 있다. 또 C-타입(Type) 충전 방식으로 한 번 충전 후 3000회 거리 측정을 할 수가 있다.

시장에 형성돼 있는 것과 비교해 가성비가 으뜸이다. 화이트, 블랙 두 가지 색상이다. 심플한 인조가죽 파우치가 포함돼 있다. 마이캐디는 워치형 M1을 국내에서 전량 생산하고 있다. 무게가 51g에 불과해 가볍다. 고급스런 시계모드와 에이밍, 만보계, 음성안내, 비거리측정, 스코어기록, 그린위치를 알려주는 나침판 등을 지원한다. 홈페이지와 온라인 채널, 오프라인 골프샵에서 살 수 있다.