[클릭 e종목]"한국가스공사, 4분기 유의미한 증익 기대"

하나금융투자 보고서

신종자본증권 발행, 희석 우려 낮아

[아시아경제 이민지 기자]하나금융투자는 10일 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 43,600 전일대비 100 등락률 +0.23% 거래량 312,527 전일가 43,500 2021.11.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株[클릭 e종목]"한파 오며 가격 추가 인상"…한국가스공사 목표가 40%↑ close 에 대해 투자의견 매수와 목표가 6만2000원을 유지했다. 4분기 별도 이익 개선과 아시아 LNG 가격 강세에 의한 호주 Prelude 대규모 증익이 예상된다는 판단에서다.

3분기 매출액은 5조4000억원을 기록해 전년동기대비 58.5% 증가했다. 가스 판매량 개선과 유가 상승으로 해외사업 매출이 크게 증가한 영향을 받아 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘었다. 유가 연동 기반 물량의 도입 가격이 아시아 LNG 스팟 대비 경쟁력이 높게 형성되고 있어 4분기에도 판매 실적 개선이 예측된다.

영업이익은 흑자로 전환해 78억원을 기록했다. 총괄 원가 배분 비율 변화로 규제 사업의 적자 폭이 감소했고 해외사업 이익 개선도 동반된 영향을 받았다. 호주 GLNG와 Prelude 실적은 꾸준히 개선되는 모습이 확인되고 있고 시차를 고려하면 4분기에도 유의미한 증익이 기대된다.

유재선 하나금융투자 연구원은 “겨울철 기온 하강이 나타날 때 국내 도시가스와 발전용 천연가스 판매 실적 증가를 기대해볼 수 있다”며 “수급 상황에 따라 달라지겠지만 LNG 가격이 재차 상승하면 판매가격이 아시아 LNG 가격에 연동되는 호주 Prelude 이익이 장기간 개선될 수 있다”고 말했다.

자사주를 기반으로 하는 신종자본증권 발행 추진 소식이 주가 상승에 다소 악재로 여겨지고 있지만, 수소 관련 신규 사업에 투자 재원으로 활용될 수 있어 긍정적인 것으로 판단된다. 유재선 연구원은 “금리와 유가 상승이 실질적으로 연결되는 기업 이익구조 특징 때문에 인플레이션 헷지 목적의 유용한 선택지로 간주된다”고 설명했다.

