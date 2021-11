與 내년 초 전국민 재난지원금 지급 추진에 말 아낀 靑

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 더불어민주당이 추진하는 내년 초 재난지원금 지급 문제와 관련해 당정이 의견을 조율해 현명한 결론을 도출하기를 바란다는 뜻을 밝혔다. .

청와대 핵심 관계자는 9일 기자들을 만난 자리에서 "당정이 의견을 조율하면서 현명한 결론을 도출할 수 있기를 바란다"고 말했다.

재난지원금 지급 문제와 관련해 여당과 정부가 엇박자를 내는 상황에서 청와대는 말을 아낀 셈이다

