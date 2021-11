[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시가 환경미화원 채용 비리 의혹과 관련해 검찰의 압수수색을 받았다.

나주시 등에 따르면 광주지검은 9일 나주시장실과 소통정책실에 수사관들을 보내 관련 자료 확보에 나섰다.

해당 비리 사건에 다른 사람이 추가 연루됐다는 정확을 파악하고 지난 6월에 이어 이번에 한 번 더 압수수색을 이뤄졌다.

나주시 6급 공무원 A씨는 브로커에게 3000만 원을 받고 환경미화원 채용에 불법 개입했다는 혐의를 받는다.

현재 전남경찰청 반부패수사1대는 변호사법 위반 등 혐의로 A씨 등 공무원 2명을 포함해 4명을 검찰에 송치했다.

이 사건은 지차남 나주시의원이 의혹을 제기하면서 처음 수면 위로 떠올랐다.

