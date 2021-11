서울시, 소상공인·전통시장 집중 지원…오세훈, 골목상권 현장 방문

오 시장 홍제골목상점가 등 방문, "소상공인 활력회복 지원" 의지

로컬브랜드 상권 육성, 청년골목 창업지원 등으로 골목상권 활성화

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 2년 가까이 지속된 코로나19로 오랜 시간 어려움에 처해있던 소상공인과 전통시장 상인에 대해 내년 말까지 집중적인 지원을 펼친다. 특색 있고 활력 넘치는 골목상권을 육성하고 소비심리 회복을 위한 혁신적 판매 전략과 안정적 경영을 위한 금융지원까지 삼박자를 고루 갖춘 체계적 지원으로 동네상권을 다시 살린다는 계획이다.

이에 8일 오세훈 시장은 서대문구 홍제골목상점가와 인왕시장 일대를 차례로 방문해 현장 소상공인과 전통상인의 목소리를 청취하고 활력 넘치는 동네상권 부활과 소상공인 활력회복 지원에 대한 의지를 밝혔다. 소상공인의 경쟁력 제고, 전통시장 활성화 및 골목상권 부활 등은 최근 발표한 10년 서울시정 마스터플랜 ‘서울비전2030’의 20대 핵심과제에도 포함됐다.

지원대책은 올해 11월부터 내년 12월까지 집중 가동된다. 이번 대책은 ▲머물고 싶은 동네상권 육성으로 골목상권 ‘활력회복’ ▲매출은 높이고 비용은 낮춘 판매전략으로 ‘소비심리회복’ ▲금융부담을 낮춘 안심금융지원을 통한 ‘경영안정회복’이 주요 내용이다.

우선 시민들이 머물고 싶은 동네상권을 육성해 전통시장과 골목상권의 활력을 되찾는다. 특화상권을 개발해 소비자의 발길을 끄는 동시에 쇼핑에 걸림돌이 됐던 불편사항은 꼼꼼하게 개선하고 2030년까지 로컬브랜드 상권 200개를 지정, 맞춤지원을 펼칠 계획이다. 연남동, 성수동처럼 이미 인지도가 높은 지역 중 100개는 ‘강화지구’로, 잠재력은 있지만 아직은 활성화되지 않은 100개는 ‘촉진지구’로 선정한다. 서울시는 내년에 62억원을 투입, 12개를 선정 예정이다.

골목상권의 새로운 숨을 불어 넣어 줄 청년창업가도 양성한다. 창업 의지와 아이템은 있지만 자금이나 노하우가 부족해 어려움을 겪고 있는 예비 청년창업가 100명을 선정해 집중적인 지원을 펼치는 게 골자다. 주차불편, 노후화된 시설 등으로 방문을 꺼려왔던 전통시장에 대해서도 316억원을 투입해 쇼핑환경을 편리하게 개선한다. 또한 상인과 소비자의 안전확보를 위해 화제공제보험 가입지원·노후전선 보수(38억원) 등도 지원한다.

이어 코로나19 장기화로 위축된 소비심리 회복을 위해 10% 할인가격에 구매가능한 서울사랑상품권 발행부터 소상공인·전통시장 특판전 등 다양한 행사도 펼친다. 소비를 활성화해 소상공인의 즉각적인 매출증대에 도움을 준다는 계획이다. 또한 변화하는 소비트랜드에 맞춰 소상공인과 전통시장 상인이 적극적으로 온라인시장에 진출하고 안정적으로 운영할 수 있도록 종합적인 지원도 해준다.

소상공인의 경영회복을 위한 안정적인 금융지원도 펼친다. 서울시는 ‘무이자, 무보증료, 무담보, 무종이서류의 4무(無)안심금융’을 지난 6월 2조원에 이어 11월부터 3000억원을 추가 지원하고 있다. 내년에도 장기 저리를 기본으로 하는 금리인상 걱정없는 안심 금융지원 재원 총 2조원을 마련, 소상공인의 안정적인 경영을 도울 계획이다.

이밖에 고금리 다중채무자를 위한 저리 대환대출(1000억원), 대출금 상환유예 및 만기연장(6000억원)도 추진해 저신용 소상공인의 부담을 덜어준다. 또 성실하게 일했으나 불가피한 이유로 폐업 기로에 선 소상공인 500명을 선정해 재창업 등의 기회를 제공하고, 사업정리가 필요할 경우에는 1인 200만원 이내의 사업정리비도 지원한다.

한영희 서울시 노동·공정·상생정책관은 “긴시간 코로나19로 곤두박질 친 매출과 쌓여가는 빚에 한숨이 깊어졌던 소상공인이 희망을 찾을 수 있도록 집중적이고 촘촘한 지원을 펼칠 계획”이라며 “동네상권이 활력을 찾고 소상공인들도 빠른 시간 내 일상을 회복할 수 있도록 현장중심의 체계적인 소상공인 지원 대책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr