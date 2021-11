온라인에서 과학기술협동조합 성과 확인하세요

2021 과학기술인 협동조합 온라인 성과전 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 8일부터 12월10일까지 ‘과학기술로 희망을 품다’ 라는 주제로 '2021 과학기술인 협동조합 온라인 성과전'을 개최한다.

이번 행사는 '과학기술인 협동조합'의 우수 제품?서비스 전시, 성과 공유를 통해 과학기술을 통한 협업의 가치 확산이 목적이다.

총 33일간 진행되는 이번 행사는 안전성, 정보 접근성을 고려해 온라인 가상 전시관을 통해 누구나 참여가 가능하다. 온라인으로 실시간 소통이 가능한 비대면 프로그램도 제공된다. 과기협동조합의 우수 제품·서비스 30개를 성과 유형에 따라 사회적 협동관, 태동관, 우수 성장관으로 구성된다. 정책홍보관, 펀딩관도 함께 운영된다.

사회적 협동관(Social Coop)에서는 장애인 지원기술이 적용된 관광지도/저상버스 운영 앱 등 '과학기술인 협동조합 공모전' 수상작 등이 전시되며, 취약계층을 위한 서비스, 중소기업 기술지원, 지역 일자리 창출 등 다양한 사회적 가치실현 성과를 확인할 수 있다. 태동관(Starting Coop)은 올해 사업을 시작한 기술협업 아이디어와 사업모델, 향후 협업 확장의 가능성 등 과기협동조합에 관한 현장의 생생한 아이디어들을 확인할 수 있다. 우수성장관(Special Coop)에서는 시장진출 사례를 주제로 '과학기술인 협동조합 사업화 지원'에 참여했던 과기협동조합의 기술협업-제품화-판로구축-시장진출 등 성공 요인을 확인할 수 있다.

