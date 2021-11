김동연 측 “윤석열, 대선 슬로건 표절…준비 안 된 카피맨” 주장

슬로건 '기득권 공화국→기회 공화국' 표절 주장

[아시아경제 김희윤 기자] 대선 출마를 선언하고 창당에 나선 김동연 전 경제부총리가 6일 윤석열 국민의힘 대선 후보가 자신의 대표 슬로건을 표절했다고 주장했다.

김동연 캠프 소속 송문희 대변인은 이날 논평에서 "윤 후보가 후보 수락연설에서 '기득권의 나라에서 기회의 나라로 바꾸겠다'고 한 것은 김동연 후보의 대표 슬로건 ‘기득권 공화국을 기회의 공화국으로’를 표절한 것"이라고 했다.

앞서 5일 국민의힘 경선에서 승리한 윤 후보는 후보 수락 연설에서 “기득권의 나라에서 기회의 나라로 바꾸겠다”고 밝혔다. 그는 김 전 총리 측과의 단일화 계획을 묻는 질문에 “무도한 정권의 연장을 끝낸다는 데 대해 전부 같은 열망을 갖고 있는 분들이기에 큰 틀에서 야권 통합을 이룰 수 있다”고 말했다.

이에 송 대변인은 “슬로건 표절은 논문 표절과 마찬가지로 부도덕한 행위이며, 윤 후보 부인 표절 논란이 식지도 않은 마당에 김동연 후보의 대표 슬로건을 거리낌 없이 베꼈다”고 했다.

또한, 송 대변인은 "스타트업의 특허를 힘 있는 대기업이 가로챈 것과 다를 바 없다"며 "윤 후보가 이번 대선을 '상식과 비상식의 싸움'이라고 하면서 자신은 '공정의 상징'이라 주장했는데 슬로건 표절이 윤 후보가 주장하는 공정과 상식인가"라고 지적했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr