창원에 '보행자 우선 출발신호' 100곳 도입했더니 … 교통사고 20%·신호위반 10% ↓

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시의 교통사고가 눈에 띄게 줄어들었다.

창원시는 횡단보도 보행자 안전을 위해 지난해 9월부터 시범 도입한 '보행자 우선출발신호(LPI, Leading Pedestrian Interval)'를 올해 100곳으로 확대해 운영한 결과 교차로 내 교통사고가 20% 감소했다고 5일 밝혔다.

LPI는 교차로에서 자동차 직진신호에 앞서 횡단보도 보행신호를 먼저 3~7초 개시한다. 이 때 우회전 차량 운전자들이 보행자를 쉽게 인지해 차량과 보행자의 충돌을 예방하는 신개념 교통 신호기법이다.

창원시는 횡단보도 보행자 교통사고 예방과 교통안전지수 향상을 위해 지난해 9월 도로교통공단, 중부경찰서와 현장 합동점검을 실시해 시청사거리 외 4곳에 LPI를 시범 도입했다.

창원시는 올해 100개소 확대계획에 따라 1분기 30개소, 2분기 20개소, 3분기 25개소, 4분기 25개소를 설치하고 있다.

또 효과평가를 위해 관내 5개 경찰서와 협력해 해당 교차로의 'LPI 도입 전후의 교통사고 현황'을 파악했다.

도로교통공단에서는 효과평가 지표인 차량 접근속도, 보행신호 위반율, 초기진입 보행량을 조사 분석했다.

그 결과 교통사고는 운영 전 3년 평균대비 20% 감소, 보행신호 위반율 10% 감소, 차량 접근속도 13%(3.5㎞/h) 감소, 초기진입 보행량 시간당 26명 증가 등 교차로 보행환경이 크게 개선된 것으로 나타났다.

제종남 창원시 신교통추진단장은 "향후 꼭 필요한 곳에 LPI를 확대하고, 보행자 횡단 중 신호가 바뀌어 위험에 처하는 일이 없도록 보행신호 자동연장시스템 도입 등 보행자 안전사고 예방에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr