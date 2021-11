부동산 우상향 사이클의 법칙

“향후 5년간 부동산은 결국 우상향할 수밖에 없고 이것은 부동산 투자로 성공할 수 있는 마지막 시간이다.” 10년마다 부동산 가격이 하락했다는 10년 주기설, 인구 감소에 따른 수요 부족으로 부동산 가격이 하락한다는 인구 감소 하락설 등 수많은 부동산 가격 하락론이 있어왔지만 저자는 부동산 가격이 상승할 것이라고 단언한다. 이미 지나간 시간은 어찌할 수 없지만 지금이라도 미래를 준비해야 한다는 것이 저자의 주장. 그렇다면 어떻게 준비해야 할까? 저자는 지난 5년간 부동산 가격이 상승할 수밖에 없었던 이유를 근거로 부동산 투자의 7가지 법칙을 소개한다.

