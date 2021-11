바이든 "100인 이상 민간기업도 접종 의무화"

美 노동자 8400만명 적용

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 미국 행정부가 4일(현지시간) 100인 이상 기업에 코로나19 백신 접종을 의무화했다. 연방정부 공무원과 정부 하청업체 직원에 이어 민간기업 직원까지 확대 적용한 것이다.

미 노동부 산하 직업안전보건청(OSHA)은 이날 100인 이상 민간기업 소속 직원들에게 내년 1월4일까지 백신 접종을 마치도록 했다. 이 조치는 미 전역 노동자 8400만명에게 적용될 예정이다.

고용주는 이에 따라 노동자의 백신 접종 시간을 유급으로 보장해야 하며 부작용이 있을 경우 회복을 위한 유급 휴가도 제공해야 한다. 일터를 1주 이상 떠나 있던 노동자에게는 복귀 전 7일 이내에 코로나19 검사를 의무적으로 받도록 해야 한다.

백신을 맞지 않은 직원은 매주 코로나19 검사를 받아야 하고 실내와 차량 동승 시 마스크를 써야 한다. 이를 어기면 건당 약 1만4000달러(약 1600만원)의 과태료가 부과될 수 있다. 다만 의료적, 종교적 사유가 인정될 경우 접종 대상에서 제외될 수 있다.

미 행정부는 아울러 메디케어, 메디케이드 등 정부의 의료보장제도에서 자금을 받는 요양원, 병원, 기타 시설에서 일하는 1700만명에 대해서도 접종을 의무화했다.

미국 내 성인 10명 중 7명 가까이 백신 접종을 완료한 가운데 이번 조치는 여전히 접종을 거부하거나 망설이는 사람들이 많다는 인식에서 나왔다. 바이든 대통령은 이날 성명을 통해 "우리 경제 전역의 크고 작은 기업에서 봐 왔듯이 미국인 대다수가 백신 접종을 선택한다"며 "접종 요구는 더 이상 새로운 게 아니다"라고 했다.

미 행정부는 이번 조치가 팬데믹으로부터 국민을 지키는 길이라고 거듭 강조했다. 바이든 대통령은 "미국인 75만명의 목숨을 앗아간 것으로부터 국민을 보호할 요건을 갖게 됐다"며 "기업은 어느 때보다 팬데믹에서 벗어날 길을 열고 (국민의) 목숨을 구하고 경제 회복을 보호할 힘을 가졌다"라고 말했다.

일부 기업은 이번 지침이 가뜩이나 부족한 노동력 시장의 여건을 악화할 것이라는 불만도 표시했다. 이에 대해 바이든 대통령은 "접종 의무화로 대량 해고나 노동력 부족 현상은 일어나지 않았다"고 주장했다.

