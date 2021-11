더본코리아 빽다방, ‘호떡 시리즈 3종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 빽다방은 겨울철 대표 간식으로 꼽히는 호떡을 재해석한 신메뉴 3종(호떡라떼, 호떡빽스치노, 호떡아이스크림)을 출시한다고 5일 밝혔다.

신메뉴는 추운 날씨에 생각나는 인기 간식인 호떡에서 아이디어를 얻어 개발한 것으로, 고소한 12곡 미숫가루에 시나몬 향이 은은하게 퍼지는 흑당을 더해 호떡의 맛을 떠올리게 하면서 지나치게 달지 않아 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 점이 특징이다.

호떡라떼는 12곡 미숫가루와 흑당을 우유와 함께 블렌딩해 부드러우면서 고소한 풍미를 느낄 수 있다.

호떡빽스치노는 12곡 미숫가루와 흑당, 우유를 시원한 얼음과 함께 브렌딩한 메뉴로 기본음료인 ‘베이직’과 아이스크림을 얹은 ‘소프트’ 2종으로 즐길 수 있다.

호떡라떼와 호떡빽스치노 모두 음료 위에 흑당 드리즐과 해바라기씨, 땅콩, 아몬드 토핑을 더해 먹음직스러운 비주얼을 살렸으며, 씹는 재미와 고소함을 배가 시켰다.

호떡아이스크림은 부드러운 소프트 아이스크림에 12곡 미숫가루와 달콤한 흑당을 넣고 해바라기씨, 땅콩, 아몬드 등 견과류 토핑을 푸짐하게 올려 마치 씨앗호떡을 먹는 듯한 맛과 식감의 재미를 동시에 즐길 수 있다.

신메뉴 3종은 일부 매장을 제외한 전국 빽다방에서 판매된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr