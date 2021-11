[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 1,000 등락률 +0.60% 거래량 16,887 전일가 167,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 포스코인터내셔널, BGF리테일 손잡고 해외 리테일 사업 진출CU, '백종원 간편식' 누적 판매량 3억개 돌파 … 신제품 7종 추가출시[클릭 e종목] “BGF리테일, 반가운 위드 코로나” close 은 4일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 695억원으로 전년동기대비 9.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 1조8365억원으로 전년동기대비 9.1% 증가했다. 순이익은 493억원으로 4.1% 줄었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr