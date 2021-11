카카오, 3Q 영업익 1682억원···역대 최대 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오는 올해 3분기 매출이 1조7408억 원, 영업이익은 1682억 원을 각각 기록했다고 4일 밝혔다. 이는 전년동기대비 각각 58%, 40% 늘어난 규모다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치다. 영업이익률은 9.7%로 집계됐다.

플랫폼 부문 매출은 전 분기 대비 2%, 전년 동기 대비 35% 증가한 7787억 원으로 집계됐다. 톡비즈 매출은 전 분기 대비 4%, 전년 동기 대비 38% 증가한 4049억 원이다. 비즈보드, 카카오톡 채널 등 광고형 매출의 안정적 성장과 함께 톡스토어, 선물하기 등 거래형 매출이 성장을 견인했다.

포털비즈 매출은 전 분기 대비 5%, 전년 동기 대비 2% 감소한 1192억 원이다. 플랫폼 기타 부문 매출은 카카오페이의 결제, 금융 서비스 확대로 전 분기 대비 3%, 전년 동기 대비 54% 증가한 2547억 원을 기록했다.

콘텐츠 부문 매출은 전 분기 대비 63%, 전년 동기 대비 84% 증가한 9621억 원이다. 스토리 매출은 플랫폼과 지식재산(IP) 유통 거래액의 견조한 성장과 함께 타파스와 래디쉬의 편입으로 전 분기 대비 17%, 전년 동기 대비 47% 성장한 2187억 원을 기록했다.

뮤직 매출은 전 분기 대비 5%, 전년 동기 대비 8% 증가한 1971억 원을 달성했으며 미디어 매출은 전 분기 대비 5% 하락, 전년 동기 대비 102% 증가한 831억 원이다. 게임 매출은 4631억 원으로 양대 마켓에서 1위를 달성한 모바일 게임 ‘오딘: 발할라 라이징’의 기록적인 성과로 전분기 대비 260%, 전년 동기 대비 208% 증가했다.

2021년 3분기 영업비용은 전 분기 대비 32%, 전년 동기 대비 60% 늘어난 1조5726억원으로, 글로벌 사업의 확장에 따른 투자 증가 등이 영향을 미쳤다.

