이재명, 광주 찾겠다는 윤석열에 "당연히 사과하는 게 맞아"

"행동 뒷받침되지 않는 사과, 진정성 의심받기 마련"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 3일 전두환 전 대통령 옹호 발언으로 물의를 빚은 윤석열 국민의힘 대선 경선 후보를 향해 "실천이 뒤따르는 진정한 사과를 기대한다"고 강조했다.

이 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤 후보가 경선이 끝나면 사과차 광주를 찾겠다고 한다"며 이같이 말했다.

그는 "면피용 정치행보라며 분노하는 분들도 많은 줄 알지만, 윤 후보가 사과하겠다고 마음먹은 건 잘한 일"이라며 "잘못을 했으니 당연히 광주시민과 국민께 사과하는 게 맞다"고 했다.

이어 "누구든 잘못을 할 수 있다. 그럴 때 사과를 하고 용서를 비는 것은 당연하고 바람직하다"라며 "그러나 역시 중요한 것은 진정성이다. 행동이 뒷받침되지 않는 사과는 진정성을 의심받기 마련"이라고 말했다.

이 후보는 "윤 후보의 전두환 옹호 발언 사과도 마찬가지"라며 "말로 사과하는 것도 중요하지만 그 사과가 진정성을 가지려면 그에 걸맞은 행동이 뒤따라야 한다"고 지적했다.

그러면서 "윤 후보가 몸담고 있는 국민의힘에는 이른바 '5.18 망언 3인방' 김진태, 이종명, 김순례가 존재한다. 그러나 이들은 경징계만 받았을 뿐"이라고 날을 세웠다.

또 그는 "심지어 김진태 전 의원은 이번 대선에서 국민의힘 국민검증특별위원회 위원장직을 맡았다. 이런 분을 요직에 앉혀 두고 말로 때우는 사과가 광주시민께 진정성 있게 다가갈 수 있을까"라고 꼬집었다.

아울러 "정치는 말보다 실천이다. 우리 국민은 학살자 전두환을 잊지 않았고, 윤 후보가 전 씨를 옹호했던 발언도 용서가 안 된다"고 비판했다.

끝으로 이 후보는 "일말의 진정성을 가지려면 윤 후보 본인을 포함해 국민의힘 전·현직 5.18 망언 인사들에 대한 책임 있는 조치가 선행돼야 하지 않을까"라고 반문하며 글을 마무리했다.

앞서 김진태·이종명·김순례 전 의원은 지난 2019년 '5·18 진상규명 공청회'에서 5·18 민주화운동을 비하하는 발언을 해 비판받았다. 김진태 전 의원은 현재 대장동 의혹 관련 국민의힘 검증 특위 위원장을 맡은 상태다.

한편 윤 후보는 지난달 19일 부산 해운대구 해운대갑 당원협의회를 방문한 자리에서 "전 전 대통령이 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 그야말로 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다"며 "호남분들도 그런 이야기를 한다"고 말해 비판 여론이 일었다.

이후 옹호 논란이 불거지자 윤 후보는 같은 달 23일 국민의힘 울산시당에서 열린 기자간담회에서 "단순히 미안하다, 잘못했다, 사과한다는 얘기보다 광주에 가서 상처와 트라우마를 갖고 계신 분들을 더 따뜻하게 위로해 드리겠다"고 밝혔다.

다만 윤 후보 캠프 대외협력 특보인 김경진 전 의원은 지난 1일 MBC라디오 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연해 "사과에 대해 '억지쇼'라는 말이 나오다 보니 (마음이) 불편해서 저희들 내부에서도 아직 의견 정리가 안 되고 있는 상황"이라며 사과 방문 일정 연기 가능성에 대해 언급했다.

