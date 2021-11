[컨콜] 삼성SDI "M모빌리티 전지 시장, 연평균 10% 이상 성장할 것"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 731,000 전일대비 8,000 등락률 +1.11% 거래량 199,994 전일가 723,000 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성SDI "코인셀, 내년 6억셀 규모 성장 전망…판매 확대할 것"[컨콜] 삼성SDI "Gen5 배터리, 내년 BMW 외 다른 고객에 공급 확대"[컨콜] 삼성SDI "전기차 원형 배터리 시장, 연평균 20% 이상 성장" close 는 2일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "미국과 유럽에서 e바이크 보조금과 세제혜택이 확대되면서 M모빌리티 전지 시장 규모는 12억셀에서 2026년 24억셀로 연평균 10% 이상 성장할 전망"이라고 밝혔다. 그러면서 "M모빌리티 전지도 전기차와 마찬가지로 주행거리를 늘리기 위한 고용량 수요 빠르게 증가하고 있다"며 "고용량 제품을 적기 출시해 시장 점유율을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

